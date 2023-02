L'IPC puja al 7,4% al gener

Actualitzada 03/02/2023 a les 09:43

L'Índex de Preus de Consum (IPC) interanual s'ha situat en el 7,4% al gener, tres dècimes per sobre del de desembre del 2022, segons l'indicador avançat publicat per Estadística aquest matí. L'augment de la inflació seria causat pel comportament dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques, i en menor mesura, pels preus de la roba i calçat, que haurien disminuït menys que el mateix mes de l'any passat, segons detalla l'informe.Als països veïns, l'IPC es manté aquest mes de gener per sota, concretament en el 5,8% a Espanya i en el 6% a França. En cas de confirmar-se els indicadors avançats, es tractaria d'un augment d'una dècima respecte a la variació registrada el mes anterior en ambdós països.