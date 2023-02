Actualitzada 03/02/2023 a les 13:35

El Grup Heracles col·labora amb l’associació Contra el Càncer d’Andorra (Assandca), a través de dues empreses que estaran actives durant el dia, i han organitzat una jornada solidària en honor al dia del càncer el pròxim dissabte 4 de febrer, segons informa la companyia en un comunicat. Així, Materials Riba, l’empresa destinada a la venda de materials per a la construcció i la llar, i Gavsa, la societat que gestiona diferents aparcaments del país, aportaran una part de la facturació generada durant el dia a l’associació Assandca. Paral·lelament, Grup Heracles destinarà també la suma del donatiu aportat per les dues empreses.L’objectiu d’aquesta acció, segons destaca el grup, és poder col·laborar amb associacions que puguin necessitar suport en àrees com el càncer.