Els pilots d'Air Nostrum mediaran amb la companyia

La vaga es planteja a totes les bases i podria afectar els vols d’Andorra-la Seu d’Urgell

Els pilots d’Air Nostrum cridats a fer vaga es reuniran amb l’aerolínia entre avui i dilluns per fer una sessió de mediació amb el servei de mediació i arbitratge i intentar arribar a un acord, segons van informar al Diari fonts oficials del Sindicat de Pilots d’Espanya (Sepla). Ara bé, “si no s’atenen les reivindicacions legítimes dels pilots, es continuarà amb els següents passos”.



La mediació és el pas previ a la vaga indefinida que el 92,37% dels pilots van decidir per aturar l’activitat i contrarestar “l’actitud immobilista i les coaccions de l’empresa”. Si la sessió de mediació acaba sense acord