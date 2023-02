El PS troba "injustificable" la inacció de Govern per l'augment de l'IPC

Actualitzada 03/02/2023 a les 17:32

El Partit Socialdemòcrata considera "incomprensible" i "injustificable" que el Govern no prengui cap mesura per intentar contenir la inflació, després que l'IPC avançat publicat aquest matí per Estadística situï les dades interanuals del gener al 7,4%. El president socialdemòcrata, Pere López, manifesta en nota de premsa que aquesta és una mostra de la "manca de coneixement" del Govern en termes econòmics, ja que "des de l'inici de la crisi de preus i la posterior invasió de Rússia a Ucraïna l'executiu s'ha negat a prendre mesures per intentar contenir i rebaixar la inflació", indica.Amb tot, el PS afegeix que la "inacció" de l'executiu perjudica els salaris, als estalvis i a la comunitat empresarial, i asseguren que no hi ha hagut "ni la més mínima sensibilitat" de Govern per demostrar que comprèn quin és el problema.