El mes de gener va ser 1,3 graus més càlid del que hauria d'haver estat

El mes de gener va tornar a ser càlid i sec, segons les estadístiques extretes de l’estació meteorològica de Roc de Sant Pere. Així ho va informar ahir Acció Climàtica, l’oficina d’energia i canvi climàtic del Govern, que va apuntar que la temperatura mitjana es va situar en 3,8 graus durant aquest primer mes de l’any, xifra que es tradueix en 1,3 graus per sobre de la normal climàtica. Unes dades que difereixen de les facilitades per FEDA, que va apuntar que la temperatura mitjana va ser d’1,8 graus (1,4 més baixa que el gener del 2022). Pel que fa a les precipitacions, aquestes van ser escasses, fet que va provocar un 67% d’acumulació de pluja al Roc de Sant Pere respecte a l’habitual en un mes de gener.Així i tot, Acció Climàtica va remarcar que la situació ha millorat considerablement respecte del desembre de l’any passat. Llavors els registres van acabar marcant temperatures de fins a set graus més càlides del que tocaria per a l’època de l’any.