FEDA anuncia que el consum elèctric al gener va acabar sent un 0,6% superior respecte al mateix mes del 2022

FEDA va informar ahir que el mes de gener va acabar amb un consum elèctric un 0,6% superior respecte al mateix mes del 2022. És el primer mes des de l’entrada en vigor de les mesures d’estalvi energètic en el qual el país no aconsegueix reduir el consum respecte del mateix període del 2022. Cal recordar que des del novembre hi ha en marxa un pla per intentar estalviar un 15% del consum elèctric al país, si bé mai s’han assolit xifres properes a l’objectiu fixat per l’executiu. En aquest sentit, la companyia va reclamar que “es tinguin en compte,