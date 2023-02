La branca sindical de l’USdA afirma que molt sovint els pacients han d’esperar tres o quatre hores, “i fins i tot set”, per ser atesos

Les llargues esperes de pacients per ser atesos al servei d’urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell s’han convertit ja en un problema que arrossega el centre des de fa temps i que s’agreuja especialment durant la temporada d’hivern, època en què s’incrementen els usuaris pel major volum de turistes i també per una major afluència de pacients crònics. Aquesta és la situació que ha tornat a denunciar la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), que s’ha constituït recentment, i davant de la qual es reclama que es posin en marxa les solucions perquè, d’una vegada per totes,