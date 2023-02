Dos arrestats per portar MDMA, haixix, cocaïna i marihuana

Actualitzada 03/02/2023 a les 10:25

La policia ha fet dues intervencions aquesta setmana que s'han saldat amb la detenció de dos turistes per portar drogues. La primera detenció va ser dimarts a la nit a la frontera del riu Runer quan els agents van controlar un no resident de 30 anys que havia accedit al país amb 5,5 grams d'MDMA i 19 grams d'haixix, segons ha fet públic el cos aquest matí.El segon arrest ha estat aquesta matinada al Pas de la Casa en localitzar els efectius del servei d'ordre un no resident de 26 anys que duïa 1,5 grams de cocaïna i 5,5 grams de marihuana.