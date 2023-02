Conduint fent ziga-zagues amb 2,26 d'alcoholèmia

Actualitzada 03/02/2023 a les 10:09

Un resident de 36 anys va ser detingut la matinada de dijous per donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb una taxa de 2,26 grams per litre de sang. L'home va ser controlat quan conduïa fent ziga-zagues per la General 2, segons informa la policia aquest matí.La mateixa matinada el servei d'ordre va arrestar un turista de 33 anys amb 1,15 d'alcoholèmia. Hores més tard, a les 23.45 de la nit, els agents van detenir un resident de 42 anys a Sant Julià que va donar una taxa positiva d'1,99.La policia va arrestar un altre turista dijous, en aquest cas a les 10 del matí en un control a la frontera del riu Runer, en detectar que conduïa després d'haver consumit estupefaents ja que va donar positiu a la prova de tòxics.El cos de seguretat exposa en un comunicat aquest matí que aquesta matinada ha detingut un resident de 28 anys a la Massana perquè tenia el permís de conduir retirat per una ordenança penal. I en la frontera hispanoandorrana els agents han arrestat un no resident de 32 anys per un delcite contra la seguretat en el tràfic jurídic perquè es va identificar amb un document fals.