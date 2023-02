Una conductora bolca amb el cotxe a la rotonda de Tobira

La dona, resident de 75 anys, va ser atesa de contusions a l’hospital

Una conductora resident de 75 anys va protagonitzar ahir un aparatós accident de trànsit a la rotonda de Tobira, a Andorra la Vella. Els fets van succeir a un quart de cinc de la tarda quan, per causes que s’han de determinar, la dona va perdre el control del turisme (un Smart Fortwo amb matrícula del Principat) i el vehicle va quedar bolcat al mig de la via. A conseqüència de l’accident, la conductora va patir contusions però de poca importància, segons va informar el cap de guàrdia de l’hospital, on se la va atendre després del succés.



