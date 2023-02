Satisfacció dels advocats amb la llei que regula la professió

Actualitzada 02/02/2023 a les 18:33

El Col·legi d'Advocats ha fet pública avui la seva satisfacció amb el resultat final de la llei de l'exercici de la professió d'advocat i del Col·legi d'Advocats, aprovada recentment pel Consell General. El col·lectiu ha agraït que, finalment, el text legal hagi recollit les seves demandes. La principal era limitar les activitats exclusives dels advocats per evitar l'intrusisme laboral. Així mateix, recollir una majoria menys rígida per poder aprovar els estatuts. "Per aquesta llei, no hi ha dubte que ens han escoltat", ha celebrat la degana del col·legi, Sònia Baixench.