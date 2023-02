Missatges fraudulents de premis per un aniversari d'E.Leclerc

Actualitzada 02/02/2023 a les 16:00

⚠️ Si t’arriba aquest missatge



❌ No facis clic a l’enllaç.

❌ No el reenviïs.



És un engany.



☝️Si et prometen guanyar diners fàcilment, sospita.#Nopiquis pic.twitter.com/s8t4A39x87 — Policia Andorra (@andorra_policia) February 2, 2023

La policia avisa de missatges fraudulents on s'anuncia un premi per l'aniversari del supermercat E. Leclerc i remarca que sempre que es rebi una proposta "per guanyat diners fàcilment, sospita". El suposat guanyador ha d'entrar en un enllaç per respondre un qüestionari i poder obtenir 1000 euros, segons el contingut de l'estafa. A més, es convida a reenviar el missatge a diversos amics per reclamar el premi.El cos de seguretat adverteix que es tracta d'un engany i que no s'ha de fer clic en l'enllaç ni tampoc reenviar el contingut fraudulent.