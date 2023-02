Els autobusos internacionals van sumar 300.000 viatgers el 2022

Actualitzada 02/02/2023 a les 09:57

Les companyies andorranes de línies regulars internacionals van transportar l'any passat a un total de 299.961 persones, sent 148.309 els que van ser transportats de sortida cap a l'estranger, i 151.652 d'entrada. El total de viatgers puja un 123,2% respecte a l'any 2021, segons informa Estadística a balanç anual publicat aquest matí. El 85,7% dels viatgers tenien com a destinació Barcelona, el 7% Tolosa, el 4,1% Lleida, el 2,9% Porto i el 0,3% la Costa Daurada.En aquest sentit, el 15,9% dels passatgers transportats l'any 2022 són residents al país, mentre que del 84,1% de visitants el 41,4% són espanyols i el 2,6% són francesos. Estadística concreta que aquest càlcul no considera les línies regulars de les empreses estrangeres que surten des del Pas de la Casa. L'informe destaca un lleuger augment dels residents que utilitzen el servei.Les companyies andorranes van prestar l'any passat 21.871 serveis, un 65,2% més que l'any anterior, augmentant en un 63,5% els viatges amb destinació el Principat, amb un total d'11.256 viatges fets. El nombre de viatges amb destinació a l'estranger també va créixer, concretament en un 66,9%, arribant als 10.615 viatges.