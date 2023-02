Govern i farmàcies alerten d'una crisi per l'escassetat d'antibiòtics

Salut assegura que s’han fet les “gestions prèvies necessàries” amb Espanya i França perquè no trenquin l’exportació de fàrmacs

L’escassetat d’antibiòtics és una qüestió que afecta Europa des de fa mesos i el Principat està patint les seves conseqüències. El ministeri de Salut i el sector farmacèutic adverteixen de dificultats en el proveïment de medicaments –els que més preocupen, els antibiòtics–, situació que els ha portat a adoptar mesures extraordinàries per assegurar les cadenes de subministrament i garantir als pacients l’accés als seus tractaments mèdics.



Alguns dels antibiòtics que actualment són difícils de trobar al mercat són la penicil·lina, la cefuroxima –que s’utilitza per al tractament d’infeccions com la bronquitis, la pneumònia o les malalties de transmissió sexual– i l’azitromicina