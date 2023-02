Gina del Rio, vuitena als 10km individuals dels Mundials júniors

Actualitzada 02/02/2023 a les 20:44

Gina del Rio ha disputat avui la tercera i última prova per a ella als Campionats del Món júniors d’esquí de fons i ha assolit la vuitena posició a la cursa dels 10km individuals que s’ha disputat aquest vespre, en horari andorrà, a Whistler (Canadà), segons informa la Federació Andorrana d'Esquí. Així, és un resultat absolutament espectacular per a l’esquí de fons andorrà., destaca la federació.En aquest sentit, Del Rio ha posat sobre els esquís tota la seva qualitat, i ha aconseguit no només un top10, sinó situar-se entre les millors del món, a menys d’un minut del podi, i a poc més de 30 segons del top5. Del Rio va anar de menys a més al principi de la cursa. Al seu primer pas cronometrat (km 2,5), l’andorrana se situava 20ª amb +38 segons, mentre que en el 2,8 era 19ª amb +41, i baixava a la 15ª posició en el km 4,7 amb +43. A meitat de cursa, Del Rio es trobava la 14ª, guanyant una plaça amb +42 segons respecte a la millor. A partir d’aquí, l’andorrana anava encara a més. En el km 7,5 se situava 13ª a 1.11, mentre que en el 7,8 el seu crono la situava amb +1.14 i es mantenia 13ª. Era a partir d’aquí quan el seu ritme aconseguia millorar posicions, i en el km 9,7 ja marcava el 9è lloc dins del top10, la qual cosa no només aconseguia mantenir, sinó que millorava en meta amb la 8ª posició final, amb +1.12 respecte a la guanyadora, la noruega Milla Grosberghaugen Andreassen, que s’imposava amb un crono de 26.55, pels 28.08 de Del Rio.A més, la fondista de la FAE es quedava a 57 segons del podi, i a només 33 segons del top5, segons destaca la mateixa FAE.