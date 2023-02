Finances ja ha pagat totes les factures pendents a proveïdors del 2022

Actualitzada 02/02/2023 a les 06:27

El ministre de Finances, Cesar Marquina, va explicar ahir que el Govern ja ha pagat totes les factures que tenia pendents a proveïdors relatives a l’any 2022. En aquest sentit, Marquina va assegurar que en els darrers dies la situació que s’arrossegava des del mes de maig passat ja ha quedat solucionada, almenys pel que fa als pagaments relatius al 2022. D’aquesta manera, el titular de Finances va detallar que la situació “torna a estar normalitzada i ens trobem com el maig de l’any passat”.Amb relació a la possibilitat que alguna empresa reclamés el pagament d’interessos de mora pels retards acumulats per part de l’administració, el ministre va assegurar que ara per ara no hi ha constància de cap sol·licitud de reclamació per part de cap empresa afectada. A principi de mes, el titular de Finances va reconèixer en seu parlamentària que l’executiu encara tenia pendent el pagament de més de tres milions a proveïdors (Govern va arribar a deure 12 milions). Una situació que Marquina va atribuir a la falta de treballadors al departament, així com per la implementació d’un nou sistema informàtic que, tot plegat, va causar un col·lapse en el sistema.