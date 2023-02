Actualitzada 02/02/2023 a les 11:23

El ministeri de Medi Ambient, amb la col·laboració d'Andorra Sostenible, presenten una nova exposició interactiva sobre els boscos de ribera d'Andorra, amb motiu del Dia mundial de les zones humides. L'exposició virtual està dissenyada per a tots els públics i compta amb un qüestionari pensat per adults al qual es pot accedir un cop finalitzada l'exposició sobre els boscos de ribera per poder avaluar i consolidar el coneixement dels continguts exposats.