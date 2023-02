Els banders obren el doble d'atestats per infraccions de caça

El cos en va tramitar 21 el 2022 i l’augment es produeix en irregularitats de tipus lleu

Els banders han fregat el miler de controls relacionats amb l’activitat cinegètica durant el 2022. Són més dels realitzats l’any anterior i s’explica per l’augment de les peces permeses en els diferents plans de caça (isard, mufló, cabirol) i d’espècies de caça regulables (porc senglar). Fruit dels controls s’han obert 21 atestats per infraccions, el doble respecte del 2021 (van ser 10) i, segons va indicar el Govern, “els atestats en aquesta matèria s’han vist augmentats per infraccions lleus, com no retornar les anelles en el període establert”. Per contrarestar-ho, des de l’executiu van apuntar que s’ha “intensificat” la comunicació