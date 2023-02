Actualitzada 02/02/2023 a les 06:34

Caldea va fer entrega ahir d’un donatiu de 4.076,50 euros a Unicef Andorra. La donació s’emmarca en el conveni de col·laboració signat per ambdues entitats des del 2014, que estableix la donació per part de Caldea a Unicef de 50 cèntims per cada entrada venuda en el marc del programa Aigua.