Salut elimina els cribratges de covid a l'hospital i als geriàtrics

Actualitzada 01/02/2023 a les 19:17

El consell de ministres ha aprovat avui la flexibilització de les mesures que s'apliquen per evitar la propagació de la covid per la baixada de la incidència, ja que només s'han diagnosticat 11 contagis des de dimecres passat. El ministre Cesar Marquina ha anunciat que "per la molt bona evolució de les dades sanitàries" es deixaran de fer els cribratges periòdics que es feien per detectar el virus tant al personal de l'hospital com dels geriàtrics. També es deixaran de fer als usuaris dels centres sociosanitaris per a gent gran i persones amb discapacitat, centres de dia, cases pairals i casals d'avis. Salut estableix que les proves es faran "si s'escau, en cas de presentar símptomes de malaltia". I les residències de gent gran poden tornar a fixar el nombre de visitants per intern que vulguin ja que s'aixeca la limitació d'un màxim de dos visitants per usuari que hi havia vigent en el decret de mesures per la pandèmia.L'alleugeriment de mesures afecta també l'ús de mascaretes que deixa de ser obligatori per als usuaris de les consultes de logopèdia, fisioterapeutes i ortodontistes, tot i que els professionals d'aquestes centres han de continuar portant la protecció facial. L'obligació de dur mascareta es manté al centre hospitalari, els consultoris mèdics els centres d'atenció primària.Marquina ha informat que els casos actius d'afectats per covid es redueixen a 18, una dotzena menys dels que hi havia fa una setmana. Les altes han estat 23 i no hi ha cap persona ingressada pel virus. El total d'infeccions detectades ascendeix a 47.850 i s'han registrat 47.673 recuperacions.Les vacunes administrades augmenten a 161.232, 71 més que dimecres passat. De quarta dosi, segona de record, s'han posat 2.388 injeccions, 67 per sobre de la xifra de la setmana passada, i també s'ha punxat un primer vaccí i 3 de tercera inoculació.