Pujada de les sancions per ús indegut del morrió en gossos perillosos

Actualitzada 01/02/2023 a les 13:00

El cos de banders va sancionar a 48 persones durant el 2022 per infraccions en el Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i potencialment perillosos. Segons informa Govern en el balanç d'actuacions fetes pel cos de banders durant el 2022, es tracta d'un augment en relació al 2021, quan es van fer 34 atestats. La majoria d'infraccions de l'any passat van estar relacionades amb l'ús indegut del morrió o a portar el ca deslligat. En aquest sentit, l'executiu concreta que el 50% dels atestats, 24, es van acollir a la reducció per conformitat.En total, el cos de banders va dur a terme un total de 1.711 actuacions el 2022, una xifra que suposa un increment de prop del 30% respecte a les dades assolides el 2021. Tanmateix, van augmentar en un 9,5% les trucades rebudes, tancant l'any amb 2.764, la xifra registrada més alta fins al moment. L'executiu indica que aquestes dades demostren que la població cada vegada "té més coneixement i consciència de la tasca del cos".Els banders van efectuar una xifra similar de controls als fets l'any anterior, registrant una disminució important dels atestats en controls de pesca, arribant fins als set. D'altra banda, els sancionats en matèria de caça van pujar per infraccions lleus, com no retornar les anelles en el període establert, segons el comunicat. El control dels vehicles motoritzats al medi natural de Sant Julià va tancar amb quatre atestats, amb un total de 67 vigilàncies per a la prevenció d'infraccions. Finalment, el 2022 es van registrar 14 denúncies per perill d'incendi a causa de la sequera.