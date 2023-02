Pla per fomentar la mobilitat sostenible de l'administració

Actualitzada 01/02/2023 a les 18:04

El consell de ministres d'aquest matí ha aprovat el pla de mobilitat sostenible de l'administració pública, que ha analitzat i desenvolupat accions per reduir els desplaçaments individualitzats amb vehicle privat de les fins a 2.500 persones que hi treballen. El director de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha explicat que el pla se sosté en quatre programes principals i dos de gestió transversal. Entre aquests hi ha la racionalització dels desplaçaments; l'impuls de la mobilitat activa; el foment del transport col·lectiu compartit, i l'ús racional i eficient del vehicle privat. Govern també ha aprovat avui la creació d'una comissió de seguiment del pla de mobilitat sostenible que estudiarà de quina manera es poden implementar les accions i com s'incentivarà el seu compliment. En aquest sentit, Miquel ha concretat que les propostes no seran "en cap cas" d'obligatorietat.El pla tracta el teletreball o la posada en marxa d'espais coworkings per als treballadors públics que visquin lluny del seu lloc de treball. Així, també inclou accions per facilitat l'arribada al centre de treball amb vehicle de mobilitat personal o bici a través d'habilitar llocs segurs on guardar-lo durant el dia. El director ha recordat que els trajectes en bus són gratuïts per a residents, així com l'ús de bicicletes elèctriques gratuïtes. A més, ha anunciat que s'estudiarà el desenvolupament d'una plataforma on els treballadors de l'administració puguin publicar els desplaçaments habituals que fan perquè altres interessats puguin optimitzar el desplaçament i compartir vehicle.L'executiu ha recordat l'obligatorietat de totes les empreses del sector públic i privat amb més de 100 treballadors de disposar de plans de mobilitat sostenible. Miquel ha incidit que inicialment es van posar en contacte amb 55 empreses i d'aquestes un 79% ja es troben en fase final de redacció del pla o ja l'han implementat, mentre que el 9% no els hauria iniciat i la resta es trobarien en fases intermèdies. El director ha concretat que tot i que s'estableix que cada empresa ha de tenir aprovat i implementat el pla, aquest no és de requisit lliurement a l'administració.