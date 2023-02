Oberts els terminis per concórrer a l'ajut a la cinematografia

Actualitzada 01/02/2023 a les 19:02

Govern ha obert la convocatòria per a la concessió d'un ajut a la cinematografia per a projectes en preparació i/o desenvolupament durant el 2023. El benefici serà d'un màxim de 100.000 euros, mantenint el pressupost actual, en concepte de col·laboració en la producció d'un llargmetratge de ficció, documental o d'animació, segons ha informat el ministre Portaveu, Cesar Marquina. Així, es vol mantenir el suport a la indústria després de l'èxit de les dues convocatòries anteriors, El fred que crema i 42 segundosa l'espera de veure a la gran pantalla la subvenció atorgada l'any passat, A l'estil Nagryev.Govern concreta que poden optar a la subvenció les produccions d'empreses andorranes que tinguin una activitat registrada en producció cinematogràfica o audiovisual, legalment registrades a Andorra. També poden optar a la subvenció les produccions internacionals que es rodin en un 30% del metratge, en territori andorrà. Els interessats tenen fins el 24 de març per presentar la sol·licitud de subvenció, que es podrà descarregar a la web a partir de dimecres de la setmana que ve.