Actualitzada 01/02/2023 a les 18:09

L'executiu ha rebutjat més d'una vintena de contractes per irregularitats laborals que es van evidenciar després d'haver fet diverses inspeccions d'ofici i de retruc també s'han denegat les sol·licituds d'autorització d'immigració, segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu, Cèsar Marquina. En aquest sentit, el ministre ha explicat que "el que va motivar la tramitació d'expedients va ser veure algun incompliment en base la llei de seguretat i relacions laborals i que estan en fase d'anàlisi ara mateix". Així mateix, ha detallat que de moment "no se sap quan tindran la resolució" i que s'està a "l'espera que es resolguin aquests incompliments segons el codi de relacions laborals".En aquest context, Marquina ha afirmat que de moment no hi ha hagut cap denúncia al Servei d'Inspecció de Treball, però que "animem a aquella gent que considera que s'ha vulnerat els drets o que ho puguin intuir, no sempre poden tenir-ne coneixement, a què facin aquestes denúncies".En aquesta línia, el portaveu de l'executiu ha informat que s'ha aprovat el seguiment de les sol·licituds i les autoritzacions d'immigracions dels treballadors desplaçats d'empreses estrangeres. En aquest sentit, Marquina ha explicat que el govern ha fet el seguiment de totes aquelles notícies i informacions vinculades a les persones desplaçades que treballen per empreses de fora però a Andorra i que, per tant, en un moment donat es va voler modificar el reglament per aconseguir que totes les condicions laborals que tinguessin aquests treballadors fossin les mateixes que les que preveu el codi de relacions laborals d'Andorra.Per altra banda, Marquina ha indicat que "no s'ha evidenciat un model d'incompliment entre empreses, però sí que el fet de modificar aquest reglament d'immigració ha permés establir alguns controls previs i preventius al fet que no es donin situacions en les quals treballadors desplaçats puguin estar en condicions diferents o inferiors que els d'Andorra".En aquest sentit, a banda del seguiment, el titular de Finances ha destacat que l'executiu ha validat un circuit de col·laboració entre els departaments d'immigració i treball per garantir la bona aplicació del reglament.