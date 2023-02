La CASS prorroga el conveni actual amb el Col·legi Oficial d'Estomatòlegs

Actualitzada 01/02/2023 a les 06:19

El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va aprovar ahir prorrogar l’actual conveni amb el Col·legi Oficial d’Estomatòlegs per una durada de dos mesos des de la darrera data de vigència, el 31 de gener del 2023, fins al 31 de març.La decisió ja s’havia anunciat davant la denúncia dels estomatòlegs del contracte actual amb la parapública. El contracte caducava l’1 de febrer i la data arribava sense que les dues parts haguessin tancat la negociació. Per evitar el problema que suposaria consultes i, per tant, pacients sense cobertura de la Seguretat Social, s’havia pactat aquesta pròrroga de dos mesos del conveni actual per continuar negociant el nou text. Des del Consell es valora positivament el treball realitzat i es considera que en aquests dos mesos es pot acabar la redacció del nou conveni.Per altra banda, la defensora de l’afiliat de la CASS va destacar durant el consell d’administració que s’han dut a terme 163 entrevistes amb afiliats, i durant la sessió també es va aprovar l’actualització de les tarifes dels centres estrangers amb conveni amb la CASS, atès que es valora molt positivament el servei ofert per aquests centres als assegurats.