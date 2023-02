La policia va arrestar dilluns passat l’home presumptament per colpejar el menor per haver arribat tard al domicili familiar

Un home resident de 43 anys va ser detingut dilluns passat per la policia presumptament per agredir el fill menor d’edat a causa, segons va declarar el noi, d’haver arribat tard a casa. La mare també va ser arrestada per consentir l’agressió i ahir la Batllia va decidir retirar-los la custòdia temporalment dels tres fills.

Es tracta de la família musulmana que té dos fills bessons. Un és la nena que durant més d’un any va tenir un pols amb el ministeri d’Educació per la negativa a retirar-se el vel islàmic a les aules i no va poder acudir a classe

#2 Immigració

(01/02/23 07:07)



#1 Hanns

(01/02/23 06:31)