Govern ja no té factures pendents de pagament

Actualitzada 01/02/2023 a les 18:28

Govern ja no té cap factura pendent de pagament als proveïdors, segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu, Cesar Marquina, aquesta tarda en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El titular ha manifestat que la situació ha quedat "totalment normalitzada", després de l'acumulació de factures al ministeri de Finances des del maig passat. Marquina ha indicat que no li consta cap sol·licitud de demanda de pagament d'interès de demora, tot i que ha confessat que "fa 15 dies que no ho valida". El ministre de Finances ja va avançar dimecres passat que el volum de factures pendents d'abonar havien baixat considerablement i la previsió era que s'esgotessin al llarg de la setmana.