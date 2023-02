Govern convoca l'FC Andorra per parlar de l'estadi

Actualitzada 01/02/2023 a les 18:49

Govern ha coordinat una reunió amb l'FC Andorra per parlar de l'ús de l'Estadi Nacional davant la renúncia del club de fer el seu futur estadi a Prada de Moles a causa dels sobrecostos deguts a la conjuntura internacional, tal com va admetre ahir el president de l'entitat, Ferran Vilaseca. En aquest sentit, el conveni amb el Govern per l'ús de l'Estadi Nacional té vigor per a dues temporades (l'actual i la següent) i, teòricament, de cara a la campanya 2024-2025 l'entitat havia d'abandonar la instal·lació del Govern per marxar a Encamp.Davant la renúncia dels tricolors, l'executiu ha agençat una reunió per avaluar la situació del projecte, segons ha indicat el ministre de Finances i Portaveu, Cèsar Marquina: "és una llàstima que aquesta infraestructura degut a increments de preus no es pugui realitzar".Així, Marquina ha indicat que es mantenia l'acord de l'ús de l'Estadi Nacional "de forma excepcional i per donar sortida a la possibilitat que es construís aquest a Encamp, vist que no passarà hem de tenir aquesta reunió per veure quines són les alternatives i les possibilitats que planteja el club per validar si encaixaria o no en els paràmetres establerts en el conveni inicial". A més, el Portaveu ha afirmat que "no es planteja el Govern a dia d'avui cap ampliació del conveni".