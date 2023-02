Actualitzada 01/02/2023 a les 06:24

La policia va arrestar una dona de 45 anys com a autora del furt de diners de la caixa registradora d’un establiment de la Massana on havia treballat. La detinguda va passar a disposició judicial ahir per uns fets que es remunten a l’octubre del 2022, segons va informar el cos de policia en un comunicat.