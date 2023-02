DA insisteix amb L'A a la capital i amb Acció a Escaldes

Actualitzada 01/02/2023 a les 12:57

Demòcrates i Liberals segueixen treballant per intentar tancar un pacte per a les llistes territorials d’Andorra la Vella. Una negociació que va a cavall de la que els taronges estan fent amb Acció per unir forces a Escaldes-Engordany. Si bé fonts de la formació expliquen que en la reunió d’ahir es va fer un balanç de situació a cada parròquia, sí que s’ha reconegut que es treballa amb les dues formacions per arribar a pactes de cara als propers comicis.Amb la formació liderada per Josep Maria Cabanes, els Demòcrates remarquen que la clau de les relacions passaran per si s’acaba tancant un acord a la capital per fer front a la unió del PS i Progressites-SDP. En aquest sentit, des del partit taronja s’apunta que si s’assoleix el pacte no es descarta que en algunes parròquies es pogués incloure a membres de liberals com a suplents. Tanmateix, la voluntat del partit de Cabanes de conformar llistes en solitari a parròquies com Canillo, complicarien la possibilitat d’assolir una acord més global.Pel que fa a Acció, des de DA es confia en poder acabar de tancar l’acord amb el qual pràcticament ja es compte per a la territorial d’Escaldes-Engordany. Així i tot, les fonts consultades recorden que encara queda molt de temps pel que fa als terminis per presentar llistes i que “encara poden passar moltes coses”.