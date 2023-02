Rebutgen la reforma del govern de Macron

Una cinquantena de professors del sistema educatiu francès es van concentrar ahir a la tarda a la plaça The Cloud a Andorra la Vella per protestar contra el projecte de reforma de les pensions impulsat pel govern d’Emmanuel Macron. “Ens volem manifestar un altre cop pel rebuig al projecte de reforma de les pensions que endarrereix l’edat a la qual ens podem jubilar dos anys i augmenta el període de cotització”, va reivindicar un dels representants del personal de primera ensenyança, Christophe Noguer. Va detallar que els mestres hauran de treballar fins als 70 anys per gaudir de la pensió