Bolca un cotxe a la rotonda de Tobira

Un vehicle s'ha accidentat aquesta tarda a la rotonda de Tobira,quedant totalment bolcat al mig de la via. El succés ha estat abans de dos quarts de cinc i els bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per treure la conductora de dins del turisme, on havia quedat atrapada. La dona ha estat atesa pel servei sanitari i hauria patit ferides que de moment es desconeixen. El departament de Mobilitat informava que el tram de la rotonda de la Comella direcció baixada del Molí ha quedat tallat a la circulació i s'ha restablert a les cinc de la tarda.