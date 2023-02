Arriba la segona edició de la Setmana de la internet segura

Actualitzada 01/02/2023 a les 06:23

Andorra Telecom anuncia l’arribada de la segona edició de la Setmana de la internet segura. Amb la col·laboració de les associacions de pares i mares dels diferents centres educatius, s’han organitzat tres xerrades, a la sala de conferències de MoraBanc de dimarts 7 a dijous 8 de febrer a les set de la tarda. Aquestes estan dirigides a famílies amb fills i filles d’edats concretes, i tracten temàtiques que els ajudaran a prendre consciència sobre l’impacte que té l’ús i abús de les pantalles en els seus infants, així com entendre com es dissenyen els jocs, aplicacions i com estan pensades les xarxes socials.La idea d’aquesta segona edició va arribar després de conèixer els resultats de l’estudi d’Unicef L’impacte de la tecnologia en l’adolescència, en què es fa palesa la importància i necessitat de reforçar la conscienciació dels progenitors per millorar el benestar digital dels fills.