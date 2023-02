Alerta per correus electrònics falsos suplantant la policia

Actualitzada 01/02/2023 a les 14:01

➕info a➡️https://t.co/5DWi9LXHGZ pic.twitter.com/FfhTc7oLty — Policia Andorra (@andorra_policia) February 1, 2023

La policia alerta de que torna a circular l’enviament de correus electrònics fraudulents en nom del cos i del director, una estafa que ja es va produir al desembre, segons informa el cos de seguretat en un comunicat.Així, en els missatges, que estan arribant massivament a través d'una adreça no oficial amb els logotips de la policia, el Govern d'Andorra i Interpol, s’informa que s'ha obert un procés judicial contra la persona que el rep per pornografia infantil. Llavors se li demana que en menys de 48 hores enviï un e-mail a través d’un proveïdor generalista per rebre les instruccions necessàries per aturar el procés.El cos insisteix que aquesta mena de correus enganyosos tenen com a objectiu obtenir dades personals, demanar pagaments per sancions falses i també podrien derivar en danys informàtics. Per aquest motiu, quan es reben correus com aquests, recorden que no s’ha d’obrir cap document adjunt i cal eliminar el missatge. Així mateix, indiquen que en cas de ser víctima d’aquest engany, es posi una denúncia amb tota la informació de la qual es disposi.