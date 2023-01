Testeig d'un producte que obté informació dels esportistes a partir de la suor

Actualitzada 31/01/2023 a les 13:16

Onalabs, l’startup biotecnològica catalana amb filial a Andorra, ha testejat aquest dimarts al centre esportiu dels Serradells el seu producte Ona Sport, que proporciona als esportistes dades sobre la seva sudoració, la pèrdua iònica, el ritme cardíac i el nivell de lactat; gràcies a l’acompanyament d’Andorra Recerca + Innovació i al suport d’Andorra Esports Clúster i Andorra Business, segons informen les entitats. Així, el testeig d’Ona Sport -que obté informació a partir de la suor-, i que han dut a terme voluntaris que han provat el dispositiu mentre pedalaven en una bicicleta estàtica, suposa la culminació del procés d’optimització de la recollida i processament de dades en un entorn real.En aquest sentit, el CEO de la companyia, Xavier Muñoz ha indicat que "volem canviar el paradigmade la monitorització de les persones: la suor ens explica què ens està passant al cos quan femuna activitat fora d’allò normal. Fins ara això només es mesurava amb la sang i s’havia d’anarpunxant, per exemple, els esportistes, per tenir-los monitoritzats. Avui dia a través de la suorpots mesurar més de 200 components".Des d’Andorra Recerca + Innovació es recorda que es va impulsar el repte Richie Entrepreneurs perquè empreses dedicades a desenvolupar tecnologia aplicada a l’àmbit de les ciències de la vida vinguessin a Andorra per provar els seus productes. Així, l'entitat ha acompanyat l’startup per poder testejar el seu pilot, així com connectar-los amb els agents clau del país perpoder-ho fer possible.Andorra Recerca i Innovació recorda que Onalabs Inno-Hub va guanyar, el novembre de 2021, el premi a la millor startup atorgat per AR+I i Richi Entrepreneurs, un guardó que va permetre els seus fundadors participar en un programa de prestigi internacional Richi Entrepreneurs Boston Immersion Program, on van poder gaudir d’una sèrie d’esdeveniments i formacions per connectar-se amb l’ecosistema biotecnològic més punter a nivell internacional, i la possibilitat de realitzar una prova pilot en el marc de l'Andorra Living Lab, projecte impulsat per Andorra Recerca i Innovació. A més, l’startup ja ha creat la seva filial al país, aprofitant les noves oportunitats que van sorgint en l'àmbit de la innovació i la biomedicina, i ha realitzat diferents rondes de finançament per tal d'anar desenvolupant i consolidant la seva activitat.