Morabanc participa en un esdeveniment de Blockchain

Actualitzada 31/01/2023 a les 15:08

Carlos Salinas, responsable del departament de Digital Assets de MoraBanc ha participat en la darrera edició del Block World Tour, un dels esdeveniments d’innovacions tecnològiques i Blockchain més reconeguts a la península Ibèrica, que s’ha celebrat a Granada, segons informa l'entitat bancària en un comunicat.En aquest sentit, Salinas ha ofert una ponència sobre la tecnologia Blockchain i la indústria financera on ha parlat d’estratègia digital, de les opcions de la “tokenització” en el sector i ha exposat també l’exemple d’Andorra com un exemple d’innovació. Posteriorment, ha intervingut en una taula rodona, lideradaper MoraBanc i Bank of New York Mellon, amb representants d’institucions com la Unió Europea, Banco Santander, Token City, la CNMV, Chainalysis i Token City.Així, els representants d’aquestes entitats han reflexionat sobre l’impacte dels actius digitals i les noves tecnologies relacionades, en els bancs i el sector de les finances. En aquesta línia, amb la creació del departament de Digital Assets, MoraBanc dona resposta a les persones que s’interessen per les oportunitats que obre el sector de la inversió digital i que volen apropar-se en un entorn de confiança i seguretat. Per això, dins dels objectius de l’equip, segons destaca l'entitat, s’hi troba la divulgació de les innovacions del sector i la promoció d’Andorra com un centre obert i regulat per a les empreses i projectes relacionats amb el món digital, un objectiu que entre altres maneres, es treballa amb la participació en esdeveniments com el Block World Tour.