La majoria reconeix que la visita del grup d’experts va motivar a eliminar la legislació de la figura de l’autònom econòmicament dependent

Els grups de la majoria i el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, van reconèixer en la sessió del Consell General d’ahir que els va faltar temps per analitzar –als primers– i habilitat per explicar –al segon– la figura del “treballador per compte propi econòmicament dependent”. Una tipologia d’autònom polèmica perquè pot ser la porta d’entrada al que es denomina “fals autònom”, és a dir, una persona que hauria de ser assalariada però que, amb l’objectiu que l’empresa contractant es pugui estalviar la seguretat social, acaba fent-se autònoma.



Gallardo va defensar que mai hi va haver la voluntat de regular els falsos autònoms,