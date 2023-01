La CASS prorroga el conveni amb els estomatòlegs

Actualitzada 31/01/2023 a les 18:00

El Consell d’Administració de la Caixa de Seguretat Social (CASS) que s'ha celebrat avui ha aprovat prorrogar l’actual conveni amb el col·legi oficial d’estomatòlegs d’Andorra (COEA) per una durada de dos mesos des de la darrera data de vigència, de 31 de gener de 2023, fins el dia 31 de març de 2023. La decisió ja s'havia anunciat davant la denúncia dels odontòlegs al contracte actual amb la parapública. En aquest sentit, el contracte caducava l’1 de febrer i la data arribava sense que les dues parts haguessin tancat la negociació. Per evitar el problema que suposaria consultes i, per tant, pacients sense cobertura de la Seguretat Social s’havia pactat aquesta pròrroga de dos mesos del conveni actual per continuar negociant el nou.Així, des del Consell es valora molt positivament el treball realitzat fins al moment i considera que en aquests dos mesos es pot acabar la redacció del nou conveni.Per altra banda, la defensora de l’afiliat de CASS ha destacat durant el consell d'administració de la CASS realitzat avui que s’han realitzat 163 entrevistes amb afiliats, segons destaca la CASS en un comunicat. En aquest senti, els temes més importants que s'han tractat han estat, 79 casos en que l’afiliat no estava conforme amb la resolució de la CASS, 57 que volien més informació respecte a la seva situació i 27 queixes de diferents temàtiques.Així mateix, també s'ha aprovat l’actualització de les tarifes dels centres estrangers amb conveni amb la CASS donat que es valora molt positivament el servei oferts per aquests centres als assegurats de la CASS. Concretament, els centres amb conveni són Creu Blanca, Institut Català de la Retina, Barraquer, Fundació Guttmann i Mentalia.També s'ha aprovat diverses adjudicacions com l’ampliació definitiva de “nodes” del contracte de la plataforma d’administració Rancher a l’empresa SUSE Software Solutions Ireland Ltd; l'adjudicació dels serveis d’assessorament al Consell d’Administració de la política de comunicació amb la premsa a l’empresa RPR Tàctics i l'ampliació de les llicències del programari del gestor de torns Qmat.