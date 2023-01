Implamentació de reunions diàries dins del Cos Penitenciari

Actualitzada 31/01/2023 a les 19:07

La direcció del departament d'Institucions Penitenciàries ha presentat als membres del Cos el pla elaborat amb la finalitat de millorar els canals de comunicació interna per millorar la coordinació i la interrelació entre els integrants del Cos Penitenciari i els seus departaments i incentivar l'intercanvi i la participació en els diferents projectes que s'estan duent a terme, segons informa l'executiu en un comunicat.Així, tal com va anunciar el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el passat mes de juliol, s'ha treballat en un Pla de Comunicació que ha requerit l'anàlisi del funcionament intern del Centre Penitenciari i dels seus protocols, en el qual han participat tant la direcció, com els oficials i sotsoficials, els agents, així com el personal tècnic i de l'administració.El Govern informa que entre les accions presentades, s'han destacat diferents propostes i accions de millora, com la implementació de reunions diàries entre diferents unitats i nivells i de reunions periòdiques entre membres del Cos de la mateixa posició. També s'ha apuntat a la necessitat de donar visibilitat i difondre les tasques que es realitzen dins del Departament i els resultats de les mateixes tant a escala interna com de cara a la ciutadania.A més, en la presentació d'avui s'ha destacat l'interès general mostrat per participar en aquestes iniciatives per alinear els objectius professionals dels membres amb els principis generals del Cos Penitenciari.