El ministeri treballarà per potenciar el turisme cultural

Els museus registren 114.000 visitants durant el 2022, sent Casa de la Vall, el Thyssen i la Casa d’Areny-Plandolit els més visitants

“Andorra és un país amb molta oferta i per als turistes la cultura no sempre és una prioritat.” Així de rotunda es va mostrar ahir Ruth Casabella, cap de l’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, durant el balanç anual de visitants als museus. Encara que la xifra registrada el 2022 va ascendir a 114.000, recuperant la normalitat prepandèmica, Casabella va assegurar que cal treballar perquè la cultura sigui un sector més atractiu per a turistes i locals, tal com s’ha fet amb l’esport i altres disciplines.



El responsable del museu BiciLab, Eduard Tarrés, va coincidir amb aquest punt

