El Consell aprova el pressupost del 2023 recolzat en les dades de creixement econòmic

Els vots dels grups parlamentaris de la majoria han permès que el Consell General aprovés aquesta tarda el projecte de pressupost per al 2023. Un projecte que preveu uns ingressos de 522 milions d’euros i unes despeses de 553,7, per tancar l’exercici amb un dèficit de 31,5 milions.Durant el debat parlamentari el ministre de Finances, César Marquina, ha reconegut que algunes de les previsions fetes es poden haver querdat curtes en quant als ingressos el que podria fer que s’acabés liquidant un pressupost amb superàvit per al 2023. De fet, el titular de Finances ha explicat que el 2022 va tancar amb uns beneficis de més de 60 milions d’euros quan el pressupost preveia un dèficit de més de 30 milions.Des de l’oposició s’ha lamentat que l’executiu no hagi aprofitat per seguir treballant en reduir el deute de l’Estat –petició del president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat– o una major despesa en habitatge, tal com demanaven els socialdemòcrates. Així, abans del debat de la totalitat del text, el Consell ha desestimat les dues reserves d’esmena presentades pels socialdemòcrates que demanaven destinar la inversió pressupostada per al multifuncional a la compra o lloguer de pisos per a situar-los en el mercat a preu assequible.