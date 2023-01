Detingut el pare de la nena del vel per colpejar el seu fill

Actualitzada 31/01/2023 a les 17:21

El pare de la nena musulmana que rep educació a domicili per la negativa a no portar el vel, va ser detingut dilluns passat presumptament per colpejar l'altre fill, un menor, bessó de la noia.Fonts de la policia van confirmar els fets i han explicat que colpejar un menor és un fet greu. Així el pare, va ser detingut i va passar a disposició judicial.La mare va ser arrestada per presumptament avalar l'actitud agressiva del pare. El nen va declarar als agents que la causa de la discussió va ser que no va arribar a l'hora pactada a casa. El pare va quedar en llibertat i ara la justícia ha de decidir qui es queda amb la custòdia dels infants.