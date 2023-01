Detinguda l'extreballadora d'un establiment per robar diners de la caixa

Actualitzada 31/01/2023 a les 10:18

La policia ha arrestat una dona de 45 anys com autora del furt de diners de la caixa registradora d'un establiment de la Massana on havia treballat. La detinguda ha passat a disposició judicial avui per uns fets que es remunten a l'octubre del 2022, segons informa el cos de seguretat.El servei d'ordre explica que va iniciar la investigació arran de la denúncia de l'establiment perquè els empleats van trobar a faltar diners a la caixa enregistradora. Les imatges captades per les càmeres de seguretat mostraven com "uns dies abans una extreballadora hauria furtat una clau amb la qual va entrar al local en dues ocasions". La dona va entrar a l'establiment per la porta d'incendis "encaputxada i amb mascareta" però la policia ha pogut "trobar indicis que demostrarien com l'extreballadora és qui hauria comès el furt", assenyala el cos.