El pacte PS-SDP ha sacsejat el panorama polític de cara a les properes eleccions generals, especialment a Andorra la Vella. Això ha fet canviar els plans dels Demòcrates, que continuen treballant amb Liberals per tancar un acord, com a mínim, a la capital. En espera de si el pacte acaba o no de tancar-se –avui mateix Espot i Cabanes es tornen a reunir– les dues formacions han posat sobre la taula el nom d’Ester Vilarrubla per part de DA i de Jordi Cerqueda per part dels liberals per confeccionar la llista territorial conjunta.



Els dos noms permetrien arribar a un espectre