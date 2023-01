Actualitzada 31/01/2023 a les 19:28

Una cinquantena de professors del sistema educatiu francès s'han concentrat aquesta tarda a la plaça The Cloud per protestar contra el projecte de reforma de les pensions impulsada pel govern d'Emanuelle Macron. "Volem manifestar un altre cop pel rebuig al projecte de reforma de les pensions que el govern francès ha posat sobre la taula, que endarrereix l'edat a la qual ens podem jubilar dos anys i augmenta el període de cotització", ha manifestat un dels representants del personal de primera ensenyança del sistema educatiu francès, Christophe Noguer. En concret, Noguer ha detallat que els mestres hauran de treballar fins als 70 anys per gaudir de la pensió completa, advertint que "no sé en quines condicions estarà personal de salut i energia per fer la professió com es mereixen els alumnes".Tot i que el col·lectiu de mestres del sistema francès s'acosta als 300 professionals, la concentració ha comptat amb la participació d'una cinquantena de docents. En aquest sentit, Noguer ha apuntat que és difícil mobilitzar la gent i que "ens hagués agradat que hi hagués una mica més de gent perquè sabem que les enquestes mostren que més del 90% dels professors estem en contra d'aquesta reforma". El representant no ha descartat noves mobilitzacions, tot i que ha apuntat que dependrà de les convocatòries de la intersindical de França.