Terceravia titlla de “populistes” les mesures del Govern en matèria d'habitatge

Actualitzada 30/01/2023 a les 17:23

La sessió del Consell General d’avui ha tornat a portar la problemàtica de l’habitatge a seu parlamentària. Amb motiu de l’informe anual del Raonador del Ciutadà corresponent al 2021, l’oposició ha aprofitat per criticar les accions empreses per l’executiu en matèria d’habitatge durant aquesta legislatura. El primer en intervenir ha estat el conseller de Terceravia Joan Carles Camp que ha titllat de “populistes” les mesures que l’executiu ha tirat endavant els darrers mesos en aquest sector. “El raonador els va estirar les orelles; com més legislen més puja el preu de l’habitatge” ha asseverat Camp.En aquest sentit, la consellera socialdemòcrata Judith Salazar ha apuntat que “valdria la pena que dediquem més recursos a l’habitatge; l’intervencionisme no és forçosament dolent, calen mesures intervencionistes” i ha recordat les paraules del propi raonador, Marc Vila, que va apuntar que “no s’ha fet prou” en matèria d’habitatge.Per la seva banda, tant el conseller demòcrata Joan Carles Ramos, com el propi cap de Govern, Xavier Espot, han aprofitat les seves intervencions per repassar les mesures implementades per l’executiu. Així, ambdós han destacat la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer, la flexibilització dels ajuts de l’habitatge o la limitació dels increments dels contractes vigents. En aquest sentit, Espot ha apuntat que “ja fa anys que estem posant solucions; haurien de reconèixer que les mesures en matèria d’habitatge no es veuen a curt termini, els propers Governs es beneficiaran de les mesures impulsades per aquest Govern”.D’altra banda, el Consell General també ha aprovat la proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular així com la modificació de la llei dels agents de circulació comunals.