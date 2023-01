Quatre detinguts al Pas en un enfrontament amb la policia

Actualitzada 30/01/2023 a les 10:20

La detenció d'un home que hauria agredit i amenaçat el porter d'un establiment del Pas va desencadenar un enfrontament de les persones que l'acompanyaven amb la policia ahir diumege que va acabar amb quatre arrestats, segons informa el servei d'ordre aquest matí. Els homes, no residents al Principat, de 24, 28, 30 i 49 anys van ser acusats de delictes contra la funció pública, l'honor, la funció públicai la integritat física per agredir, amenaçar i insultar els agents. Tres efectius del cos van patir lesions i danys durant la intervenció i van haver de participar patrulles per donar suport en l'actuació "davant la delicada situació amb què es van trobar".Els fets es van iniciar a les 23.45 hores quan una patrulla es va desplaçar a un local en veure que "els porters d'un establiment de la localitat tenien problemes amb un grup de persones" i un dels treballadors afirmava que un home de 28 anys l'havia agredit i amenaçat. Els agents van controlar-lo i l'home no va voler identificar-se "i va començar a alterar-se i resistir-se amb força" i quan estaven emmanillant-lo "un segon home de 24 anys va atacar un dels policies des del darrere", indica el cos de seguretat. Els agents van aconseguir controlar-lo i un tercer integrant del grup, el de 49 anys, va intentar impedir l'arrest "enfrontant-se i amenaçant en actitud agressiva els altres policies que es trobaven assegurant la zona".Una mica allunyats, un agent tractava d'evitar que un home de 30 anys accedís a la zona on s'estava produint l'actuació del cos de seguretat. L'home estava "molt alterat i amb una actitud desafiant" i quan semblava que s'havia calmat el van deixar marxar "i va tornar corrent llençant-se sobre els policies per impedir l'arrest del tercer individu", continua el relat del comunicat del servei d'ordre. Els aldarulls van concloure amb la detenció del quart implicat que "en tot moment va oposar resistència i va insultar els policies".