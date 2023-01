Política Lingüística i el Termcat publiquen el diccionari de turisme

Actualitzada 30/01/2023 a les 13:29

El Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports, en el marc del conveni amb el Centre de Terminologia Catalana (Termcat) ha publicat en línia el nou Diccionari de turisme, que inclou 1.200 termes classificats temàticament, amb definicions, equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, i notes complementàries, segons informa l'executiu en un comunicat.Així, el Diccionari de turisme és una obra impulsada per Turisme de la Generalitat deCatalunya i amb el suport del Govern d’Andorra que parteix del Diccionari d’hoteleria i turisme publicat en paper l’any 2001 i de la terminologia treballada al Termcat de manera puntual durant aquests anys. En aquest sentit, s'hi ha afegit vocabulari més actual aportat per un equip d’especialistes. Així, els termes que s’hi recullen fan referència als àmbits de l’allotjament, la restauració, els transports, l’organització de viatges, l’ordenació i promoció turístiques, lestecnologies i les fires i congressos.En aquesta línia, per exemple, s’hi poden trobar termes com ara centre d’interpretació, viatge de familiarització, petjada del turisme, escapadaurbana, turisme de compres, turisme responsable o certificació de qualitat turística.El Govern destaca que no és un producte tancat, perquè hi ha un conjunt de termes, sobretot manlleus d’altres llengües, que encara estan en estudi, i per tant continua obert a la incorporació de neologismes d’aquest àmbit. El recull forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del Termcat, que ofereix actualment prop de 170 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.Govern recorda que el Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports renova periòdicament el conveni amb el Termcat des del 1997 amb l’objectiu de difondre els termes adequats en català d’especialitats esportives, mèdiques, científiques i tècniques. Els àmbits de l’esport, l’educació, la infermeria, els drets humans, les relacions internacionals o la ciberseguretat són alguns altres que han ampliat i actualitzat el vocabulari gràcies a aquesta col·laboració.