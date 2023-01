Myandbank llança la targeta de dèbit gratuïta

Actualitzada 30/01/2023 a les 12:37

Myandbank, el banc 100 % digital que va llançar Andbank fa dos mesos, oferirà a partir d’avui la possibilitat de sol·licitar, a través de l’app de la entitat, la targeta de dèbit, segons informa el banc en un comunicat. Aixó, la nova targeta és totalment gratuïta i inclou el servei d’avís per SMS de les compres realitzades superiors a 50 euros.Quan el client hagi demanat la targeta per l’app, podrà rebre-la a casa seva a través de CityXerpa, durant la franja horària que hagi seleccionat, o recollir-la al corner de Myandbank, que estarà situat a la recepció del Centre de Negoci, al carrer Manuel Cerqueda i Escaler, 4-6, d’Escaldes-Engordany.Myandbank destaca que ja té més de 4.000 comptes oberts i operatius. Pel que fa al Bizum, durant aquests dos mesos, s’han efectuat més de 7.000 operacions per un import de més de 450.000 euros, sent l'única entitat que disposa de Bizum a Andorra.L'entitat bancària recorda que per ser client de Myandbank no cal tenir compte a Andbank, perquè al ser una operativa diferent el client obté un número IBAN independent, d’un compte totalment online. A més, és totalment gratuït, sense comissions. Així mateix, l’alta es 100% online i ofereix Bizum i transferències nacionals i internacionals gratuïtes. També incorpora un compte remunerat al l’1% fins a 30.000 euros.Així mateix, els clients de Myandbank poden domiciliar qualsevol rebut al seu compte i disposen de suport telefònic.