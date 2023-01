Les empreses han hagut d’elaborar productes propis per a aquests vehicles

Els sinistres amb patinets elèctrics implicats són molt pocs o pràcticament inexistents, i això malgrat que cada vegada són més els seus usuaris, com es pot comprovar fàcilment. Aquesta és la conclusió que s’extreu de la informació facilitada per les empreses asseguradores del país. I és que de les tres empreses que van estar disposades a parlar d’aquest àmbit, només una havia registrat un accident important amb aquest tipus de vehicle. Es tracta de Multisegur, mentre que ni a Financera d’Assegurances, ni a Assegur no s’ha comptabilitzat cap sinistre relacionat amb els patinets elèctrics.



El reglament dels vehicles de mobilitat personal